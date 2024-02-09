ضياء السيد مدافعا عن صلاح: يتعرض لمزايدات سخيفة جدًا

دافع ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق عن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني، بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وقال ضياء السيد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «محمد صلاح تطور في كل شيء، عقلية مختلفة وذكية جدًا وعقلية محترفة بدرجة محترف، وهو يتعامل بقيمة الاحتراف، وعقلية وطنية جدًا».

وأضاف: «اللي مضايقني اللي عارفين صلاح، في ناس دربته وكانوا قريبين منه بيشككوا في ولائه، وأنه تخلى عن منتخب مصر.. صلاح يتعرض لكم مزايدات سخيفة جدًا، كيف يتم التشكيك في ولائه بعد كل اللي قدمه مع منتخب مصر؟!».