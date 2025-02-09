ريال مدريد يتعادل مع أتلتيكو في الديربي ويعزز صدارته لليجا

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تعادل نادي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني موسم 2024-25.

واحتضن ملعب «سانتياجو برنابيو» معقل الميرنجي، مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في إطار منافسات الجولة رقم 23 من مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت.

أحرز الأرجنتيني خوليان ألفاريز هدف أتلتيكو مدريد في الدقيقة الـ35، من علامة الجزاء.

بينما عدل الفرنسي كيليان مبابي النتيجة لصالح نادي ريال مدريد في الدقيقة الـ50 من عمر المواجهة.

وبهذا الهدف يحتل الفرنسي كيليان مبابي وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 هدفًا، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، وصاحب لقب هداف الدوري الإسباني 2025 برصيد 18 هدفًا.

وبتلك النتيجة واصل نادي ريال مدريد تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، من 15 انتصارًا و5 تعادلات و3 هزائم.

بينما جاء نادي أتلتيكو مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، من 14 انتصارًا و7 تعادلات وخسارتين.