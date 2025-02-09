رئيس الحكومة: سخرنا كل الموارد المالية والبشرية لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل يستهدف استعراض جهود الدولة في تقديم خدمات صحية متكاملة، اتساقا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، صباح الأحد، أن إطلاق المنتدى يأتي إيمانًا من القيادة السياسية بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة الجيدة، وتحقيق العدالة الصحية وضمان سبل استدامتها، كأحد أهم استحقاقات الوطن العظيم.

وأشار إلى أن «تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، ويعد تطبيقًا للآليات التعهدية لميثاق حقوق الإنسان».

وذكر أن الدولة سخرت كل الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، الذي يعد أكبر مشروع إصلاح هيكي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح أن «التغطية تتم من خلال نظام تضامن اجتماعي تكافلي؛ يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية عبر إتاحة واستدامة الوصول لخدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز».