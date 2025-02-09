ختام ورشة صناعة سينما الأطفال ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي

اختتمت أمس ورشة صناعة سينما الأطفال، تحت إشراف المخرجين مينا ماهر وحازم مصطفى، ضمن فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال.

تضمنت الورشة، تعليم التصوير وكتابة السيناريو والمونتاج عن طريق العاب تفاعلية متنوعة تناسب المرحلة العمرية، كما تم عرض أفلام الأطفال التي تم تصويرها كتدريبات، وذلك أمام متخصصين، بهدف زياده وعي الأطفال بالسينما، كما تم عرض فيلمي "أوضتين وصالة"، للمخرج مينا ماهر، و"فليحيا أبو الفصاد"، للمخرج حازم مصطفى، ودارت حلقة نقاشية للرد على استفسارات الأطفال.

استمرت الورشة ثلاثة أيام واختتمت أمس بتوزيع شهادات حضور للأطفال وألعاب مخصصة لتعليم السينما والعاب أخرى، وأدوات دراسية.