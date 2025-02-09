هشام طلعت مصطفى يقترح خطة لإعادة إعمار غزة بـ 27 مليار دولارخلال 3 سنوات

اقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، خطة بديلة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتمثل في إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»إن ذلك يتطلب بناء 200 ألف وحدة سكنية لتوفير مأوى لـ 1.1 إلى 1.3 مليون مواطن فلسطيني بلا مأوى، وفق الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية ستصل إلى 20 مليار دولار لبناء 20 مليون متر مسطح مباني بمساحة 100 متر مربع لكل وحدة سكنية، لافتا أن سعر المتر المربع لا يقل عن ألف دولار.

وأضاف: «نستطيع بناء 200 ألف وحدة خلال 3 سنوات على 6 مراحل عن طريق تعاون 40 إلى 50 شركة مقاولات».

واستشهد بنموذج مصر في القضاء على العشوائيات، والذي شهدت بناء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الماضية.

وتابع:«نستطيع بناء 200 ألف وحدة في 3 سنوات، والعالم عليه مسئولية أخلاقية لتنفيذ ذلك، ما ذنب هؤلاء الناس؟ بدون ذلك سيكون العالم أمام قنبلة موقوتة، 1.8 مليون إنسان في غزة عندما تضغط عليهم وتجعلهم يفقدون الأمل أنت منتظر منه يعمل إيه!».

وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج أيضًا إلى بنية تحتية تشمل المياه والكهرباء والصرف الصحي والخدمات الأخرى، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار بالإضافة إلى 3 مليارات أخرى للخدمات الصحية والتعليمية والرياضية والتجارية والترفيهية؛ وبذلك، تصل التكلفة الإجمالية للخطة إلى 27 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وعلق على مقترح ترامب قائلا: «أنت تريد استثمار 2 تريليون دولار في مشروع لا يمكن تنفيذه؟ لا يا سيدي شكرًا، نحن نريد 27 مليار دولار فقط لإنشاء مجتمع متحضر في غزة».