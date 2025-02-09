نفى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أية احتمالات لحدوث «فقاعة عقارية» في مصر بالمستقبل، «أي الارتفاع المفرط والسريع في أسعار العقارات بشكل يتجاوز قيمته الحقيقية»، مؤكدا أن الحديث عن ذلك «ليس له أي أساس من الصحة».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»إلى تكرار ذلك التحذير يتكرر كل عامين أو ثلاثة أعوام منذ 20 عامًا، لكنه «لم يحدث ولن يحدث شيء».

ونوه أن مصر تتميز بوجود نسبة كبيرة من السكان تحت سن 30 عامًا، موضحا أنهم يمثلون 65% من المجتمع بحاجة إلى وحدات سكنية، متابعا: «سنحتاج إلى مليون وحدة سكنية كل عام خلال الـ30 سنة المقبلة؛ لتلبية الطلب».

وأكد أن الفئات القادرة على الشراء، سواء بالتقسيط أو التمويل البنكي أو الدفع النقدي؛ تحتاج إلى ما بين 300 إلى 350 ألف وحدة سكنية سنويًا، لافتا أن المتاح من التطوير العقاري الحالي «لا يغطي الطلب».

وأوضح أن الدولة توفر جزءًا من الحل للفئات غير القادرة من خلال طروحات وزارة الإسكان، مشددا أن كل هذه العوامل تؤكد « لن تحدث ظاهرة الفقاعة عقارية في مصر».