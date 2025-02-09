سويسرا تجري استفتاء يربط الاقتصاد بالاستدامة

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يتوجه الناخبون في سويسرا في وقت لاحق اليوم الأحد إلى مراكز الإقتراع للتصويت في استفتاء يهدف إلى مواءمة الاقتصاد مع الحدود البيئية.

ويطالب الاقتراح، الذي قدمه الجناح الشبابي لحزب الخضر السويسري، بأن يقتصر استهلاك الموارد في البلاد على الأسس المستدامة خلال فترة عشر سنوات، في محاولة للحد من الاستهلاك.

وتعارض الحكومة السويسرية المبادرة وحذرت من ارتفاع الأسعار.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حوالي ثلث الناخبين المؤهلين للتصويت في الاستفتاء يؤيدون الاقتراح.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في الساعة 12 ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش)، لكن نسبة التصويت عبر البريد في سويسرا تتجاوز 90%.