شيخ مشايخ سيناء للرئيس السيسي: 110 ملايين مصري كلنا جنود خلفك

أشاد الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ سيناء، بالحشود الشعبية التي توافدت على معبر رفح للمشاركة بالوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، الجمعة الماضية، رفضًا لمخططات التهجير القسري، ودعما لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» :«2 مليون مصري قالوا من أمام معبر رفح، لا للتهجير، والرئيس السيسي كان صاحب الرؤية العميقة برفض تهجير الفلسطينيين؛ لأن تهجيرهم سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية».

وشدد أن أهالي سيناء يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «نعاهد الرئيس السيسي أننا كلنا جنود معك، نحن أهالي سيناء شيوخا وعواقل وشبابا ونساءً كلنا معك سنحارب لأجل الدفاع عن أرضنا، ولن نسمح لأي جندي صهيوني أن يمر، أقول للرئيس السيسي شعبك وراك صفا واحدا ، 110 ملايين مصري كلهم جنود، وكلنا خلفك لا نتزلزل ولا نحيد».

وأثنى على دور القوات المسلحة في حماية سيناء، قائلا: «أهالي سيناء يلمسون من قواتهم المسلحة الشجاعة والوفاء والحماية، نحن ننام الليل بطوله في حماية جيشنا العظيم».

كما انتقد «الخرافين» السياسة الأمريكية، واصفا إياها بأنها «سياسة صهيونية»، مستشهدا باستخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» في الأمم المتحدة 120 مرة ضد القضية الفلسطينية على مدار التاريخ.

وأدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، السبت، بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة والمرفوضة جملة وتفصيلا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتجري مصر مشاورات مع الدول العربية لعقد قمة طارئة بشأن فلسطين في القاهرة، برئاسة البحرين، من المرجح انعقادها في 27 فبراير الجاري.

وحذرت مصر، الخميس، في بيان عن وزارة الخارجية من تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، واصفة إياه بأنه خرق للقانون الدولي ويستدعي المحاسبة.