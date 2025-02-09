تدريب 40 طبيبًا وممرضًا على مكافحة العدوى بمديرية صحة دمياط

نظّمت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشؤون الصحية بدمياط دورة تدريبية مكثفة بمركز تدريب المديرية، في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة الفرق الطبية في مكافحة العدوى.

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أهمية تأهيل العاملين بالمديرية والهيئات التابعة لها في هذا المجال الحيوي.

وقد استمرت الدورة لمدة يومين، وشملت تدريب 40 طبيبًا وممرضًا من العاملين بالمستشفيات على أساسيات مكافحة العدوى.

كما تضمنت محاضرات نظرية حول عدوى المواضع الجراحية، إلى جانب تدريب عملي مباشر على رأس العمل، بهدف تحسين الأداء الطبي وتقليل المخاطر الناجمة عن العدوى داخل المنشآت الصحية.

وفي ختام الدورة، تم إجراء تقييم شامل للعملية التدريبية، شمل اختبارًا قبليًا وبعديًا لقياس مستوى التحصيل العلمي للمشاركين، بالإضافة إلى تقييم أداء المدربين وقياس رضا المتدربين، وذلك بهدف تطوير البرامج التدريبية المستقبلية.

وقد استهدفت تأهيل أطباء بشريين وأسنان وصيادلة وأخصائيِ علاج طبيعي وتمريض على أحدث أساليب مكافحة العدوى جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن حوكمة العملية التدريبية.