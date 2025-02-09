مستشار الرئيس للصحة: هناك حاجة لتوفير أسرة حديثة في المستشفيات رغم انخفاض عدد السكان

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر تشهد حاليا تقدما ملحوظا في قطاعي التعليم والصحة.

جاء ذلك خلال المنتدي السنوي للتأمين الصحي الشامل بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، وعدد من قيادات التأمين الصحي الشامل ووزارة الصحة والسكان.

كما أشار الدكتور تاج الدين إلى أن75% من الأمراض على مستوى العالم تصنف كأمراض مزمنة، مما يبرز أهمية دور القطاع الخاص في تحسين الرعاية الصحية، لافتا الي أن محافظتي القاهرة والإسكندرية تتمتعان بأنظمة رعاية صحية جيدة، مؤكدا على ضرورة تحسين جودة الرعاية الصحية في مختلف المحافظات أيضا تحت مظلة التأمين الصحي.



وقال تاج الدين رغم وجود عدد جيد من الأسرة والحضانات، نحتاج إلى توزيع عادل لهذه الموارد، وضرورة إدخال أسرة جديدة للمحافظات، مشيرا إلى أنه رغم انخفاض معدلات السكان ولكن الحاجة لا تزال قائمة لتوفير أسرة حديثة.



وأكد أن الفترة الراهنة تتميز بطفرة كبيرة في خدمات الرعاية الصحية، حيث يعد مشروع التأمين الصحي الشامل من أبرز علامات التطور الذي يسجل في القطاع الطبي.

وأوضح أن التقنيات الطبية في مصر تتطور لتواكب المعايير العالمية، لافتا إلى أن معدلات الإصابة بالسرطان لم ترتفع، بل إن التشخيص المبكر أصبح يساعد في اكتشاف الحالات بصورة أسرع.