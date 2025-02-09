أمريكا: عواصف سريعة تتسبب في تراكم الثلوج في نيو إنجلاند

قام سكان نيو إنجلاند (شمال شرق الولايات المتحدة) بتخزين وجبات خفيفة والمواد الأساسية مثل الخبز والحليب اليوم الأحد قبل هبوب عاصفة سريعة تسببت في هطول ما يصل إلى 30 سم من الثلج الخفيف.

وقال بوب أورافيك، كبير الخبراء في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إن العاصفة انتقلت من البحيرات العظمى إلى الشمال الشرقي، ووصل ارتفاع الثلوج إلى 12 بوصة في شمال ولاية نيويورك ونيو إنجلاند وما يتراوح بين 3 و5 بوصات حول بوسطن ومدينة نيويورك. وفي حين أن المناطق الشمالية استمتعت بالثلج الخفيف، كان تساقط الثلج في مدينة نيويورك رطبا وكثيفا، مما أدى إلى انسداد مجاري تصريف المياه وتكوّن برك من الماء في تقاطعات الأرصفة في شمال مانهاتن.

كما شهدت المطارات في بوسطن ونيويورك تأخيرات متزايدة في الرحلات وإلغاء رحلات أخرى اليوم الأحد.

في غضون ذلك، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من خطورة التجمد في أجزاء من جنوب وسط كاليفورنيا ومنطقة سان فرانسيسكو اليوم الأحد، محذرة من أن درجات الحرارة إلى ما دون الصفر يمكن أن تتلف المحاصيل وتضر بالأنابيب الخارجية غير المحمية وتعرض السكان الضعفاء لخطر انخفاض درجة حرارة الجسم.