الكرملين: لم نتلق ردا على مقترح تحويل جزء من الأصول الروسية المجمدة إلى مجلس السلام

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الاثنين، إن موسكو لم تتلق حتى الآن ردا على اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بتحويل جزء من الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة إلى مجلس السلام.

وتابع بيسكوف: "إن مثل هذا الاقتراح طُرح بالفعل من جانب الرئيس الروسي، لكننا لم نتلق حتى الآن أي رد".

ولفت إلى أن مسألة مشاركة روسيا المحتملة في مجلس السلام بحد ذاتها لا تزال قيد البحث، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

وأوضح بيسكوف، أن "موضوع مجلس السلام، بحد ذاته، لا يزال قيد البحث من جانب وزارة الخارجية بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا، وفقا لتوجيهات الرئيس الروسي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق بأن موسكو مستعدة للمساهمة بمبلغ مليار دولار من أصولها المجمدة في الولايات المتحدة لصالح مجلس السلام الذي تم تشكيله ضمن التسوية السلمية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن روسيا مستعدة للقيام بذلك حتى قبل حسم مسألة مشاركتها في مجلس السلام وآليات عمله.