الإثنين 9 فبراير 2026 - 6:02 م
المدعي العام في فنزويلا يأمر باعتقال حليف لزعيمة المعارضة بعد ساعات من إطلاق سراحه

كاراكاس (فنزويلا) (أ ب)
نشر في: الإثنين 9 فبراير 2026 - 5:50 م | آخر تحديث: الإثنين 9 فبراير 2026 - 5:50 م

أعلن المدعي العام في فنزويلا طارق ويليام صعب اليوم الاثنين، أن مكتبه طلب اعتقال أحد أوثق حلفاء زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، وذلك بعد مرور أقل من 12 ساعة على إطلاق سراحه من مركز احتجاز، ضمن خطوة حكومية للإفراج عن مواطنين يواجهون اتهامات ذات دوافع سياسية.

ولم يوضح بيان المدعي العام ما إذا كان قد أُعيد اعتقال خوان بابلو جوانيبا بالفعل، كما لم يعطِ أي إشارة إلى مكان تواجده.

وكانت الحكومة قد أطلقت سراحه، إلى جانب عدد من أعضاء المعارضة البارزين يوم الأحد، عقب فترات احتجاز طويلة ذات دوافع سياسية.

ونشر مكتب المدعي العام، على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "طلب من المحكمة المختصة إلغاء الإجراء الاحترازي الممنوح لخوان بابلو جوانيبا، وذلك بسبب عدم التزامه بالشروط التي فرضتها المحكمة المذكورة".

ولم يسهب المكتب في تفاصيل الشروط التي انتهكها جوانيبا —حاكم سابق ينتمي للمعارضة — خلال الساعات التي قضاها طليقا، لكنه ذكر أن السلطات تسعى لفرض الإقامة الجبرية عليه.


