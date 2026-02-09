وقّع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الاتفاق التكميلي لاتفاق إطار عمل مشروع "تطوير منطقة الزاوية الحمراء (5)" بقيمة 11.5 مليون جنيه، وذلك بمنحة من الاتحاد الأوروبي مفوّضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، ضمن برنامج الارتقاء الحضري والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة واستكمال تطوير المناطق المحرومة.

وأكد محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، أن هذا الاتفاق يهدف إلى استكمال ما تحقق من إنجازات، ومواصلة تنفيذ باقي المشروعات ضمن مشروع تطوير منطقة الزاوية الحمراء (5)، وهو المشروع الذي يمثل ثمرة تعاون مثمر بين محافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال تفويض للوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار توقيع اتفاق تكميلي لاتفاق إطار العمل.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا العقد يأتي استكمالًا لما تم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات حيوية، من بينها إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بمنطقة أرض العجوز بطول 2.5 كيلومتر، وتنفيذ الوصلات المنزلية وغرف التفتيش، وتطوير الطرق والشوارع المؤدية إلى مركز الأمراض الصدرية، بما يعكس تكامل الجهود لتحسين البنية التحتية، والحفاظ على الصحة العامة، والارتقاء بجودة الحياة لأهالي الزاوية الحمراء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا الاتفاق التكميلي يأتي استجابةً لاحتياجات حقيقية على أرض الواقع، حيث يتضمن منحة إضافية مقدمة من جهاز تنمية المشروعات، يقوم من خلالها الجهاز بتمويل محافظة القاهرة، بما يتيح استكمال عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية داخل المنطقة، وبما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في إطار المشروع.

وأضاف أن هذه المشروعات تشمل رفع كفاءة وتطوير مركز الأمراض الصدرية بحي الزاوية الحمراء، وتطوير أحد المراكز الطبية، ومكتب صحة ورعاية الطفل، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى مركز الأمراض الصدرية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة الوصول إلى المنشآت الصحية، وتهيئة بيئة عمرانية أكثر أمانًا وجودة لأهالي المنطقة.

وأكد صابر أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030، وتوجهاتها نحو تطوير المناطق الحضرية والارتقاء بالخدمات الأساسية، وبما يعكس اهتمام القيادة السياسية بقيادة عبد الفتاح السيسي بوضع صحة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولويات العمل الوطني، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية لا يقتصر فقط على تطوير البنية الأساسية، بل يمتد ليشمل الارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية، ودعم البعد الإنساني، وتحسين مستوى المعيشة، والحفاظ على البيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي داخل المنطقة.

وأوضح محافظ القاهرة التزام محافظة القاهرة الكامل بتقديم كافة أوجه الدعم، والتنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبأعلى معايير الكفاءة والجودة.

وتوجّه محافظ القاهرة بالشكر والتقدير لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولشركائنا الدوليين، ولكل القائمين على هذا التعاون البنّاء، متمنيًا أن يسهم هذا الاتفاق في إحداث نقلة نوعية حقيقية بمنطقة الزاوية الحمراء (5)، وأن يكون نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهود المحلية والدولية في خدمة المواطن المصري.