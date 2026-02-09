الشرطة البريطانية تقيم مزاعم إرسال الأمير السابق أندرو تقارير حساسة إلى إبستين

أعلنت شرطة منطقة وادي التايمز في بريطانيا، اليوم الاثنين، أنها "تقيم مزاعم" بأن الأمير السابق أندرو أرسل تقارير تجارية سرية إلى المدان بارتكاب جرائم جنسية، جيفري إبستين.

وأطلقت قوة الشرطة، التي تغطي مناطق غرب لندن، بما في ذلك منزل الأمير السابق في وندسور، التحقيق بعدما نشرت وسائل إعلام تقارير عن رسائل بريد إلكتروني تشير إلى أن الأمير آنذاك أرسل إلى إبستين تقارير من جولة قام بها في جنوب شرق آسيا في عام 2010 بصفته مبعوث بريطانيا للتجارة الدولية.

وقالت الشرطة، في بيان، "نؤكد استلامنا هذا التقرير، ونقيم المعلومات وفقا لإجراءاتنا المعتمدة".