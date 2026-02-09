حزب رئيسة وزراء اليابان يحقق أغلبية ساحقة في مجلس النواب بفوز تاريخي

حقق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي أغلبية ثلثي المقاعد (الأغلبية الساحقة) بفضل شعبتها في انتخابات برلمانية مفصلية جرت يوم الأحد، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام يابانية.

وفي مقابلة مع شبكة التلفزيون العامة في اليابان (إن إتش كيه) عقب فوزها الكاسح، قالت تاكايشي إنها مستعدة الآن للمضي قدما في السياسات التي من شأنها أن تجعل اليابان "قوية ومزدهرة".

وذكرت (إن إتش كيه)، وفقا لنتائج فرز الأصوات، أن الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايشي حصل بمفرده على 316 مقعدا بحلول وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، متجاوزا عتبة الأغلبية المطلقة البالغة 261 مقعدا في مجلس النواب المكون من 465 عضوا، وهو الغرفة الأقوى في البرلمان الياباني المكون من غرفتين.

ويعد هذا الرقم رقما قياسيا منذ تأسيس الحزب عام 1955، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 300 مقعد والذي حققه رئيس الوزراء الراحل ياسوهيرو ناكاسوني في عام 1986.

ومع حصول حليفه الجديد حزب الابتكار الياباني على 36 مقعداً يكون الائتلاف الحاكم لتاكايشي قد فاز بـ 352 مقعداً.

ووضعت تاكايشي وهي تبتسم شريطا أحمر كبيرا فوق اسم كل فائز على لوحة إعلانية في مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي بينما صفق لها المسؤولون التنفيذيون في الحزب.

وعلى الرغم من الافتقار إلى الأغلبية في الغرفة الأخرى وهي مجلس المستشارين فإن القفزة الهائلة من حصة ما قبل الانتخابات في مجلس النواب الأعلى ستسمح لتاكايشي بإحراز تقدم في أجندة يمينية تهدف إلى تعزيز اقتصاد اليابان وقدراتها العسكرية مع تزايد التوترات مع الصين وفي ظل محاولاتها لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقالت تاكايشي إنها ستحاول كسب الدعم من المعارضة مع المضي قدماً بحزم في أهداف سياستها.

وأضافت "سأكون مرنة".

وتتمتع تاكايشي بشعبية هائلة لكن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي حكم اليابان معظم العقود السبعة الماضية عانى من فضائح تمويل وفضائح دينية في السنوات الأخيرة وقد دعت إلى الانتخابات المبكرة بعد ثلاثة أشهر فقط من توليها منصبها على أمل تغيير ذلك بينما لا تزال شعبيتها مرتفعة.

وهنأ ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" يوم الأحد تاكايشي "على الفوز الكاسح" في تصويت الأحد، مضيفا " إنها زعيمة تحظى باحترام كبير وشعبية كبيرة لقد آتى قرار ساناي الجريء والحكيم بالدعوة إلى الانتخابات ثماره بشكل كبير".

وتريد رئيسة الوزراء دفع تحول كبير نحو اليمين في سياسات الأمن والهجرة والسياسات الأخرى في اليابان وقال هيروفومي يوشيمورا زعيم شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي اليميني حزب الابتكار الياباني إن حزبه سيعمل كـ "مسرع" لهذا التوجه.