بورصة وول ستريت تغلق منخفضة لخامس جلسة بعد تقرير ضعيف بشأن الوظائف في أمريكا

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية لخامس جلسة على التوالي، أمس الجمعة، وسجلت أكبر انخفاضات أسبوعية منذ أن هوت السوق في نهاية 2018 بعد أن أثارت أرقام ضعيفة للوظائف في أمريكا المزيد من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 23.12 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 25450.11 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندر آند بورز500 الأوسع نطاقا 5.86 نقطة، أو 0.21 بالمئة، ليغلق عند 2743.07 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 13.32 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 7408.14 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة جميعها الأسبوع على خسائر تزيد عن 2 في المئة.