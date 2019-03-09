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الولايات المتحدة تعتزم الغاء تأشيرات خاصة بمسؤولين فنزويليين

واشنطن - بنا
نشر فى : السبت 9 مارس 2019 - 4:55 ص | آخر تحديث : السبت 9 مارس 2019 - 4:55 ص

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن الولايات المتحدة تعتزم الغاء تأشيرات خاصة بمسؤولين فنزويليين على صلة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأضاف بنس خلال اجتماع مع رجال أعمال من أمريكا اللاتينية في واشنطن: "اليوم، تعلن وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة ستلغي 77 تأشيرة، بينها تأشيرات لعدد من مسؤولي نظام مادورو وأسرهم".

واكد "سنواصل محاسبة نظام مادورو إلى حين استعادة الحرية في فنزويلا".

واتهم بنس الحكومة الكوبية بأنها جزء من سبب مواصلة احتفاظ مادورو بسلطته، واعتبره "دمية لدى كوبا".

وفي سياق متصل أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن وفدا من مكتبها سيتوجه إلى فنزويلا الأسبوع المقبل لتقييم الوضع هناك.

وأعربت باشليه أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، بحسب وكالة الانباء الالمانية عن قلقها إزاء "دوامة الاتجاهات المتسارعة والسلبية للغاية" في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.


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