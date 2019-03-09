كشف مسح رسمي عن أن ما يقرب من 15% من السكان البالغين في نيجيريا (أي بما يعادل نحو 14.3 مليون مواطن) ثبت أنهم تناولوا "مستويات متوسطة" من العقاقير المخدرة والمنشطة نفسياً، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي المسجل في عام 2016 الذي سجل بين البالغين نسبة 5.6%.

وعكف على إعداد الدراسة المسحية على نحو مشترك: المكتب الوطني النيجيري للإحصاءات "NBS"، ومركز البحوث والمعلومات لأضرار العقاقير بدعم فني من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"، وتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ولاحظت الدراسة أن أعلى مستويات لتعاطي المواد والعقاقير المخدرة سجلت بين مواطنين تتراوح أعمارهم بين 25 و39 عاما، وكان نبات الحشيش الأكثر تعاطيا وانتشارا بين تلك الفئة، علاوة على نوعيات أخرى من المخدرات من بينها المهدئات والمسكنات والهيروين والكوكايين واستخدامات الأفيون خارج الوصفات الطبية. واستبعدت الدراسة استخدام التبع والكحوليات من قائمة التعاطي.

كان موقع "كوارتز أفريكا" رصد تصاعد ظاهرة تعاطي المخدرات بين شباب ومراهقين نيجيريين ممن شرعوا في استخدام خلطات من العقاقير المخدرة التي تنطوي على مخاطر مميتة في حال زادت جرعات التعاطي، مشيرا إلى أن هناك انتشارا كبيراً لما يطلق عليه في شوارع نيجيريا بمخدر "مزراب المياه"، وهو خليط من أدوية سعال وحبوب مخدرة ونبات الحشيس المذابة جميعها في مياه أو عصائر، وهي من المخدرات المسببة لأعراض مرضية خطيرة ومميتة في بعض الأحيان.

وتصاعدت محاولات تهريب العقاقير المحتوية على مادة الأفيون إلى نيجيريا خلال السنوات الأخيرة على نحو شكل تحديا للسلطات النيجيرية الساعية إلى كبحها ومواجهتها. وشنت السلطات حملتين واسعتي النطاق على أكبر موانئ نيجيريا في نوفمبر الماضي ونتج عنها ضبط ومصادرة نصف مليار قرص من عقار الترامادول، وهو أحد العقاقير المسكنة التي يساء استخدامها كمخدر بين المراهقين والشباب ويسبب مخاطر صحية جسيمة.

ولا يقتصر تهريب العقاقير المحتوية للأفيون على نيجيريا بمفردها، فأقاليم غرب إفريقيا وشمالها شهدت مجتمعة، 87% من إجمالي عقاقير الأفيون التي ضبطت على مستوى العالم؛ حسبما يقول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC".

وبعيدا عن عقاقير الأفيون المسكنة للآلام التي يساء استخدامها كمخدرات، واجهت نيجيريا مشكلات داخلية جراء فساد شركات أدوية محلية كبرى تساعد على الانتشار غير المشروع لأدوية السعال وتسربها إلى الأسواق لينتهي بها الحال بين أيادي متعاطي المخدرات.

ونبهت الدراسة المسحية إلى إشكالية أخرى تواجه نيجيريا تتمثل في ثغرات رئيسية تعتري منظومة الصحة النيحيرية "لتلبية احتياجات العلاج والرعاية للأشخاص الذي يعانون اضضرابات تعاطي المخدرات".

وبينت الدراسة أنه ليس هناك سوى عدد قليل من العيادات الحكومة المجهزة والمزودة بكوادر وتجهيزات لعلاج تعاطي المخدرات، في الوقت الذي توجد فيه عيادات خاصة باهظة الأسعار لا يقوى على الوفاء بها الكثير، مؤكدة أن 40% من ثلثي المتعاطين للمخدرات الخطيرة الذين رصدتهم الدراسة، كانوا عاجزين عن الوصول إلى خدمات ملائمة للعلاج من أعراض تعاطي العقاقير المخدرة والمساعدة في الإقلاع عنها.