السبت 9 مارس 2019 11:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟
النتـائـج تصويت

65 ألف جنيه إسترليني غرامة على حديقة ترفيهية للملاهي

أ ش أ
نشر فى : السبت 9 مارس 2019 - 11:28 ص | آخر تحديث : السبت 9 مارس 2019 - 11:28 ص

غرمت محكمة بريطانية حديقة ترفيهية للملاهي بمبلغ 65 ألف جنيه استرليني، بسبب حادث لعبة القطار الأفعواني الذي تسبب في إصابة تسعة أشخاص.

وذكرت صحيفة (هيرالد سكوتلاند) أن خمس عربات من القطار المسمى "تسونامي" خرجت من القضبان وسقطت على الأرض، واعترف المسؤولون بحديقة الملاهي بخرق إجراءات الصحة والسلامة أمام المحكمة في القضية التي تداولتها المحكمة لفترة طويلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إغلاق الحديقة الواقعة بالقرب من "مذر ويل" في شمال "اناركشاير" باسكتلندا أثناء التحقيقات ولكن أعيد فتحها، بيد أنه تم تفكيك قطار "تسونامي" ولم يعمل أبدا.. وتلقى عدد من المصابين في الحادث تعويضات ولا يزال آخرون يسعون للمطالبة بحقوقهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك