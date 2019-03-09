الصين تعلن عن سلسلة إجراءات للحفاظ على نمو تجاري مستقر خلال 2019

أكد وزيرالتجارة الصيني تشونغ شان اليوم السبت، أن بلاده ستتخذ سلسلة من الإجراءات للحفاظ على نمو تجاري مستقر خلال عام 2019.

وقال شان - في تصريحات له اليوم على هامش أعمال الدورة التشريعية السنوية في العاصمة بكين- : "إن وزارة التجارة ستنفذ مجموعة من سياسات وإجراءات تيسير التجارة من حيث تأمين ائتمان الصادرات والتمويل وغيرها لتخفيف الأعباء على شركات التجارة الخارجية وزيادة كفاءتها".

وأضاف أنه سيتم أيضا تكثيف الجهود في تحسين بيئة الأعمال لتعزيز ثقة الشركات..مشيرا إلى أن الصين ستعزز التعاون الدولي عبر مبادرة "الحزام والطريق" وستستكشف الأسواق التجارية الناشئة مع البناء على الأسواق التقليدية.

وتابع شان: "إن تجارة الصين ضخمة الحجم بشكل عام غير أن قدرتها التنافسية ليست كافية"..لافتا إلى أن الوزارة ستشجع صادرات المنتجات ذات التقنية العالية والجودة العالية وذات القيمة المضافة العالية.

وأكد أنه سيتم توسيع نطاق الواردات، وتحسين هيكلها لتلبية الطلبات المحلية، مع دعم ابتكار الشركات في التقنيات والأنظمة والإدارة لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، وتشجيع تطوير أعمال ونماذج تجارية جديدة.