الأمم المتحدة: إصابة حوالي 50 مهاجرا في اشتباك بمركز احتجاز في ليبيا

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قالت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن تقارير أفادت بإصابة ما لا يقل عن 50 مهاجرا بعدما نظموا احتجاجا تم قمعه داخل مركز احتجاز في العاصمة طرابلس.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الاحتجاج جاء ”بدافع الإحباط والقلق“ نظرا لأن المهاجرين محتجزون منذ شهور ”في أوضاع بالغة السوء“.

وأضافت المفوضية في بيان ”ذكرت أنباء أن نحو 50 شخصا أصيبوا عندما سعت السلطات إلى قمع الاحتجاج. أصيب اثنان بجروح بالغة ونقلا إلى مستشفى أبو سليم“. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

وامتنع مسؤول حكومي عن التعليق، بينما لم يتسن الوصول إلى مركز الاحتجاز للتعليق.

وساحل ليبيا الغربي نقطة انطلاق رئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا، والفارين بشكل أساسي من الفقر والحروب في مناطق أخرى من القارة.