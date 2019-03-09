مركز حقوقي بلجيكي: كرنفال صور يهود بأنوف معقوفة لم ينتهك القانون

ذكر مسؤول بالوكالة البلجيكية المناهضة للتمييز العنصري، أن عربة الكرنفال التي شاركت في موكب ببلدة "الست" البلجيكية لم تخرق أي قوانين، رغم أنه تمت إدانتها على نطاق واسع على أنها معادية للسامية، بحسب وكالة أنباء "بيلجا" البلجيكية.

ومنذ الموكب الذي أقيم الأحد الماضي، تعرض منظمو الكرنفال لانتقاد حاد في الداخل والخارج لوجود عربة يوجد عليها شخصيات تصور اليهود بأنوف معقوفة وعليها صناديق أموال.

ووصفت المنظمات اليهودية البلجيكية العربة بأنها "بغيضة" وسط مخاوف من زيادة معاداة السامية في أوروبا.

وقالت المنظمات إن الرسوم الكاريكاتورية "ليس لها مكان في 2019 في دولة مثل بلجيكا".

غير أنه في وقت متأخر من أمس الجمعة قال مدير المركز البلجيكي للفرص المتساوية ومكافحة العنصرية (يونيا)، إن منظمي الكرنفال لم يخرقوا أي قوانين، بحسب بيلجا.

وقال لقناة "تي في أوست": "عندما ننظر إلى التشريعات، يبدو أن كل شيء.. في نطاق حدود القانون.. ونتفهم أن بعض الأشخاص شعروا بالأذى ولكن النية لم تكن سيئة".

وأضافت بيلجا أن منظمة "يونيا" لن ترفع المسألة إلى القضاء ولكنها سوف تبدأ جلسة وساطة الأسبوع المقبل بين قادة البلدة والجالية اليهودية.