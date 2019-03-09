أعلن باحثون أن رجلًا ألمانيا مصابًا بمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، قد يكون ثالث مريض إيدز في العالم يشفى منه بشكل تام، بعدما أظهرت التحاليل الطبية نتائج مبشرة.

وقال الأطباء إن المريض المعروف بـ «مريض دوسلدورف»، لا تظهر تحاليله أي علامات على وجود مرض نقص المناعة المكتسبة لديه، وذلك بعد خضوعه لعلاج ثوري، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل».

وكان «مريض دوسلدورف»، وهو شخص مجهول الهوية، قد خضع لعملية جراحية لزرع خلايا جزعية، قبل 4 أشهر، وقد تم الإعلان عن حالته في مؤتمر طبي بمدينة سياتل الأمريكية.

ويأتي هذا بعد أيام من الإعلان عن شفاء ثاني مريض بالإيدز في العالم، والمعروف بـ «مريض لندن»، بعد أن خضع كذلك لجراحة زراعة خلايا جزعية، والتي يشار إلى فاعليتها في التأثير على خلايا الجهاز المناعي، التي يعمل عليها الإيدز.

وكان الخبراء قد أشادوا بما تحقق في حالة «مريض لندن»، واعتبروه علامة فارقة في الصراع ضد الفيروس القاتل الذي يسبب الإيدز، لكنهم كذلك حذروا من أن هذا الأمر قد لا يغير الواقع كثيرًا بالنسبة لنحو 37 مليون شخص يحملون المرض.

ويذكر أنه تم اعتبار عملية زرع الخلايا الجزعية، كعلاج محتمل لمرض نقص المناعة المكتسبة، منذ عام 2007، عندما تم الإعلان عن شفاء أول حالة للمرض، لدي أمريكي يدعى تيموثي راي براون، ولقب بـ «مريض برلين».

العامل المشترك للمرضى الثلاثة، يتمثل أنهم خضعوا لعملية زرع الخلايا الجزعية، والتي رغم تعقيدها وتهديدها لحياة المريض، فإنها كذلك كانت بمثابة محاولة أخيرة للنجاة بالنسبة لهم.

ولهذا، فالبنسبة للكثير من المرضي، فإن هذه العملية تعتبر غير ملحة وخطيرة، مقارنة بتناول حبوب يومية، تمكنهم من كبح الفيروس، والسماح لهم بالعيش طويلًا بصحة جيدة.

الأطباء الذين عالجوا «مريض دوسلدورف» لا يزالوا يتابعونه، وأوضحوا أن المدة التي أظهر فيها خلوه من المرض ليست كافية، ليتم إعلان شفائه رسميًا، كما حدث مع مريضي لندن وبرلين.