إخلاء مطعم «ذا جين» الشهير في بلجيكا بسبب حريق

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) أن مطعم "ذا جين" وهو مطعم في أنتويرب حائز على نجمتين من دليل ميشلان السياحي تم إخلاؤه اليوم السبت بسبب حريق.

وقالت شرطة أنتويرب أن الحريق بدأ في مطبخ المطعم المبني داخل الكنيسة القديمة التابعة لمستشفى عسكري. وتم إجلاء حوالي 100 من الزبائن و50 موظفا، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، وفقا لوكالة بيلجا.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق في الظهيرة، ولم تتأثر المباني المحيطة بالمطعم.

ولم ترد أية تفاصيل أخرى حتى الآن.

وكتب دليل ميشلان مؤخراً أن مطعم "ذا جين" ، وهو مشروع للطاهي ورائد الأعمال نيك بريل، ، يقدم طعاما "بسيطا مشبعا بنكهات قوية لكنها متوافقة بشكل مذهل".