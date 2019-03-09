باكستان: استمرار إغلاق المجال الجوي في البلاد حتى مساء اليوم

أعلنت هيئة الطيران المدني بباكستان استمرار إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام جميع الرحلات الجوية المارة به من الشرق إلى الغرب والعكس حتى الساعة الثالثة من مساء اليوم السبت.

وأوضحت الهيئة في بيان بثته شبكة (جيو نيوز) الباكستانية أمس الجمعة، أنه تم السماح لبعض الرحلات الجوية المارة بين شمال المجال الجوي للبلاد وجنوبها مشيرة إلى أنه لا يوجد سوى مجال جوي معين يمكن استخدامه من أجل الدخول إلى باكستان والخروج منها.

وكان من المقرر أن يعاد تشغيل العمل في مطارات مدن (سيالكوت)، و(رحيم يار خان)، و(سوكور) اليوم، غير أنها ستظل مغلقة لمدة 24 ساعة إضافية.

وذكرت الهيئة أن المطارات في جميع أنحاء باكستان التي تم استئناف عمليات الطيران بها في وقت سابق خلال الأسبوع الجاري ستواصل العمل وفقًا للجدول ومن بينها مطارات مدن (كراتشي، ملتان، شيترال، لاهور، إسلام آباد، بيشاور، كويتا، وفيصل آباد).

وكانت باكستان قد أغلقت المجال الجوي التابع لها الأسبوع الماضي في أعقاب تصاعد حدة التوتر مع الهند.