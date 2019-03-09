أمريكا تتهم الفلسطينيين باختلاق أزمة بسبب تحويلات الضرائب

اتهمت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، الفلسطينيين باختلاق أزمة برفضهم أول مبالغ شهرية يتم تحويلها من الضرائب من إسرائيل في 2019 لأنها استقطعت جزءا مخصصا للإعانة المالية لعائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلى.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اجتماعا مغلقا لبحث هذه القضية بناء على طلب الكويت وإندونيسيا، ومثل جيسون جرينبلات، المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط واشنطن في الاجتماع.

ونقل دبلوماسيون بالأمم المتحدة حضروا الاجتماع عن جرينبلات قوله لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر إنه "من غير الملائم تماما التركيز على إسرائيل بوصفها سبب الأزمة، إن السلطة الفلسطينية هي التي اختارت اختلاف الأزمة الحالية"، وفقا لوكالة رويترز.

وجاء القرار الفلسطيني بشأن تحويل الضرائب على الرغم من تزايد صعوبات تدفق الأموال السائلة، والتي نجمت إلى حد ما عن تخفيض الولايات المتحدة المساعدات، وهو ما يمكن أن يزعزع استقرار السلطة الفلسطينية التي أنشئت عقب اتفاقيات أوسلو عام 1993 بين إسرائيل والفلسطينيين.

وبموجب الاتفاقيات المؤقتة تجمع إسرائيل ضرائب على الواردات إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وتقوم بتحويل العائدات شهريا للسلطة الفلسطينية.

وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن تحويلات الضرائب تمثل نحو نصف ميزانية السلطة الفلسطينية، وأعلنت إسرائيل في 17 فبراير تجميدا لنحو 5% من تلك الأموال التي تشمل الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى الفلسطينيين.

وقال منصور العتيبي، سفير الكويت بالأمم المتحدة، للصحفيين بعد اجتماع مجلس الأمن "إنه قرار منفرد يمثل خرقا للاتفاق الثنائي القائم".

ونقل دبلوماسيون عن جرينبلات قوله إن ما يدفعه الفلسطينيون لعائلات الأسرى الفلسطينيين "يوفر حوافز للقيام بمزيد من أعمال الإرهاب"، على حد تعبيره.

وأجازت الولايات المتحدة تشريعا العام الماضي لتقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية مالم تكف عن دفع هذه الإعانات.

وقال دبلوماسيون إن جرينبلات دعا أعضاء مجلس الأمن الآخرين إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في حثها السلطة الفلسطينية على وقف دفع هذه الأموال.