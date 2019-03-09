مقتل قيادي بارز من طالبان في قصف جوي وسط أفغانستان

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قُتل قيادي بارز من حركة طالبان، كان قد تورط في هجمات واغتيالات استهدفت شخصيات بارزة، وذلك في قصف جوي بإقليم ميدان وردك وسط أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأكدت مصادر عسكرية مطلعة أن زعيم طالبان، عُبيدة قُتل في قصف جوي بمنطقة سيد آباد بإقليم ميدان وردك.

وتابعت المصادر: "يُعتقد أن عبيدة كان مسؤولا عن تسهيل وإصدار أوامر وتنفيذ العديد من الاغتيالات ضد موظفي الحكومة وآخرين من غير المقاتلين".

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان، على التقرير حتى الآن.

وإقليم وردك من بين الأقاليم المضطربة نسبيا في الأجزاء الوسطى من أفغانستان.

وتنشط حركة طالبان وجماعات أخرى في بعض من مناطقه وغالبا ما تحاول تنفيذ هجمات ضد الحكومة ومؤسسات أمنية.