مقتل 9 مدنيين على الأقل بوسط أفغانستان

ذكر مسؤولون أفغان ، اليوم السبت، أن تسعة مدنيين على الأقل ، من بينهم نساء وأطفال، قتلوا أثناء عملية ليلية في ولاية ورداك بوسط أفغانستان.

ووقع الحادث عندما كانت قوات الأمن الأفغانية تقصف أحد مخابىء طالبان في منطقة سيد أباد بالولاية الأفغانية، حسبما قال مسعود شانيزاني، عضو المجلس المحلي.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم قائد شرطة ورداك، حكمان دوراني، أن ستة مدنيين فقط قتلوا في تلك العملية.

وتسببت أعمال العنف في أفغانستان في قتل مدنيين العام الماضي أكثر من أي وقت مضى منذ بدء عملية تسجيل ضحايا حوادث العنف ، حسب بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة ومكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في تقرير صدر في شباط/فبراير.

وأوضح التقرير أن ثلاثة آلاف و804 مدنيين على الأقل قتلوا في 2018، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بـ 2017. كما خلفت أعمال العنف سبعة الآف و189 جريح.

وتقول الأمم المتحدة إن القوات الموالية للحكومة بما في ذلك القوات الأفغانية والدولية إلى جانب جماعات مسلحة موالية للحكومة، مسؤولة عما نسبته 24% من حالات القتل والإصابة في 2018.