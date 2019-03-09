استطلاع: تحالف ميركل سيتصدر الأحزاب الألمانية في انتخابات البرلمان الأوروبي

كشف استطلاع للرأي أن تحالف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل سيتصدر قائمة أقوى الأحزاب في المانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة نهاية مايو المقبل.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "إينسا" لقياس الرأي أن التحالف المكون من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري سيحصل في هذه الانتخابات على 29% بفارق ملحوظ عن أقرب المنافسين، وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، اللذان سيحصلان على 16% و15% على الترتيب.

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" سيأتي في المرتبة الرابعة بـ12% ثم اليسار بـ9%.

وفيما يتعلق بالأحزاب الصغيرة، أوضحت النتائج أن حزب القراصنة سيحصل على 1% و"الناخبون الأحرار" على 2.5 %، وسينال كل من أحزاب "الحزب" و"الإنسان و"البيئة" و"حماية الحيوان" 1.5 %.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي لا يشترط حدا أدنى للفوز بمقاعده بالنسبة للأحزاب الصغيرة، والمعروف باسم "العتبة الانتخابية".

ويعد استطلاع "إينسا" جزءا من تعاون مع معاهد استطلاعات أوروبية أخرى في 6 دول، وحذر الاستطلاع من إحراز الأحزاب اليمينية تقدما في الانتخابات التي ستجرى في الفترة من 23 إلى 26 مايو، وأوضحت النتائج أن الأحزاب اليمينية ستكون هى الأقوى في ثلاث من الدول الست التي شملها الاستطلاع.

وأظهرت النتائج أن حزب الجبهة الوطنية برئاسة السياسية اليمينية مارين لوبان في فرنسا سيحصل على 23% في انتخابات أوروبا، وسيحصل حزب الرابطة في إيطاليا على 33.4 % وحزب القانون والعدالة اليميني المحافظ في بولندا على 42%.

وأوضحت النتائج أن حزب الحرية اليميني سيحصل على المركز الثالث في النمسا بـ24%.

وانتهت النتائج إلى أن اليمينيين المتشددين سيتمكنون خلال هذه الانتخابات من مضاعفة مقاعدهم في البرلمان الأوروبي.