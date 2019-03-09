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مقتل قائد بارز في حركة طالبان في غارة جوية وسط أفغانستان

أ ش أ
نشر فى : السبت 9 مارس 2019 - 12:34 م | آخر تحديث : السبت 9 مارس 2019 - 12:34 م

صرحت مصادر عسكرية أفغانية مطلعة اليوم السبت، بأن غارة جوية استهدفت إقليم ميدان وارداك وسط البلاد أسفرت عن مصرع قائد بارز في حركة طالبان، كان ضالعا في تنفيذ اغتيالات وهجمات بارزة.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن تلك المصادر قولها إن الغارة استهدفت بلدة سيد آباد التابعة للإقليم وأسفرت عن مقتل قائد في طالبان يدعى "عبيدة" وهو عنصر بارز في تنفيذ هجمات واغتيالات بارزة.

وأوضحت المصادر أنه من المعتقد أن عبيدة كان مسؤولا عن التسهيل وإصدار الأوامر وتنفيذ العديد من الاغتيالات التي استهدفت عاملين في الحكومة وأفراد آخرين من غير المقاتلين، ولم تعلق حركة طالبان على تلك الأنباء حتى الآن.

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