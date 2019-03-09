وزيرة بريطانية ترفض أحدث خطة للاتحاد الأوروبي بشأن «بريكست»

رفضت أندريا ليدسوم، وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، أحدث خطة للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ، إلا أنها قالت إنه سيتم منح البرلمان المزيد من الفرص للتصويت على الاتفاق، إذا قام التكتل بتحسين عرضه "المخيب للآمال" قبل فوات الأوان.

وقالت ليدسوم اليوم السبت إنها "اندهشت تماما" من أن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه "يعيد ببساطة طرح الأفكار القديمة الخاصة بـ (رئيسة الوزراء) تيريزا ماي التي تم استبعادها بالفعل"، ورفضت مقترحه الجديد بشأن شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية، واعتبرته "مزحة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وتابعت: "يبدو أنه (بارنييه) دخل على تويتر ليعرض العودة إلي المفاوضات التي استبعدت منذ عدة أشهر".

ومن المقرر أن تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس، لكن حتى الآن لا يوجد اتفاق ينظم عملية الخروج.

وسيصوت مجلس العموم، يوم الثلاثاء المقبل ، على ما إذا كان سيتم قبول اتفاق الخروج، وذلك للمرة الثانية بعد رفض اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي في كانون ثان/يناير.