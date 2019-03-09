قال مسؤولون ببنك التنمية بين الأمريكتين أمس الجمعة، إن الدول الثماني والأربعين الأعضاء بالبنك ستصوت الأسبوع القادم على قبول ممثل لزعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو في مجلس محافظي البنك.

وأمام مجلس المحافظين المؤلف من 48 عضوا حتى يوم الجمعة 15 مارس آذار للتصويت على هذه المسألة. ولم يتضح ما الذي سيحدث لممثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مجلس المحافظين.

واختار جوايدو، الذي يحظى بدعم من 57 دولة، ريكاردو هوسمان عالم الاقتصاد بجامعة هارفارد ليكون ممثلا لفنزويلا لدى بنك التنمية بين الأمريكتين.

ووفقا للموقع الالكتروني لبنك التنمية بين الأمريكتين، فإن الممثل الحالي لفنزويلا في مجلس المحافظين هو أوزوالدو خافيير بيريس كيوفاس وهو مسؤول بوزارة المالية.

ويستثمر البنك الذي يوجد مقره في واشنطن في مشاريع للتنمية، بما في ذلك البنية التحتية، في أرجاء أمريكا اللاتينية والكاريبي.