نائب رئيس وزراء إيطاليا يتعهد بحل وشيك للخلاف بشأن نفق سكة حديد

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ذكر نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، أن الخلاف بشأن مشروع نفق سكة حديد مثير للجدل الذي يهدد استقرار الحكومة الإيطالية، على وشك أن يُحل.

وقال دي مايو الذي يتزعم حزب حركة خمس نجوم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مسألة مشروع نفق السكة الحديد (تي ايه في) على وشك أن يحل، إذن دعونا نتحدث بشأن شيء ما غيره الآن ونمضي قدما".

وتعارض حركة خمس نجوم مشروع نفق السكة الحديد الذي يربط بين فرنسا وإيطاليا، فيما يدعمه شريكه في الائتلاف حزب الرابطة.

ولم يقدم دي مايو تفاصيل بشأن الكيفية التي سيتم بها حل الخلاف.