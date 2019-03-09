واشنطن: «صفقة القرن» بعد انتخابات الكنيست وستكون «مفصلة للغاية»

جرينبلات يتهم السلطة الفلسطينية باختلاق أزمة بسبب عوائد الضرائب.. وغارات إسرائيلية على مواقع لـ«حماس» فى غزة

أكد جيسون جرينبلات، المبعوث الأمريكى الخاص للسلام فى الشرق الأوسط، أن خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن» ستكون «مفصلة للغاية».

وأوضح جرينبلات خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى أن خطة السلام لن يتم إعلانها إلا بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية فى 9 أبريل المقبل وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهى عملية قد تستغرق شهورا عدة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وشدد جرينبلات الذى يعمل على الخطة مع كل من جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكى، وديفيد فريدمان السفير الأمريكى فى إسرائيل، على أن هذه الخطة ستكون مفصلة فى بعديها السياسى والاقتصادى. قائلا: «نعرف تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين، ونعمل فى هذا الإطار».

ونقل أحد الدبلوماسيين عن جرينبلات قوله أيضا إنه «عندما ستصبح رؤيتنا علنية، لن نرغب فى تنفيذها منفردين، وسيكون هناك دور للأمم المتحدة واللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة)».

وأبدت دول مثل الكويت وإندونيسيا وحتى الصين، أسفها لعدم وجود مزيد من العناصر لتدعيم النقاش.

وأكد المندوب الكويتى لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبى أن جرينبلات «لم يعط تفاصيل»، مضيفا فى المقابل أنه «كان هناك نقاش من جانبنا حول الخطة».

كما ناقش مجلس الأمن، بناء على طلب الكويت وإندونيسيا، قرار إسرائيل اقتطاع جزء من عائدات الضرائب التى يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية. وجاء القرار الإسرائيلى ردا على تقديم السلطة مبالغ إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين فى سجون إسرائيل.

ونقل دبلوماسيون بالأمم المتحدة حضروا الاجتماع عن جرينبلات قوله لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر إنه «من غير الملائم تماما التركيز على إسرائيل بوصفها سبب الأزمة. إن السلطة الفلسطينية هى التى اختارت اختلاق الأزمة الحالية»، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف جرينبلات أن ما يدفعه الفلسطينيون لعائلات الأسرى الفلسطينيين «يوفر حوافز للقيام بمزيد من أعمال الإرهاب»، على حد زعمه.

ودعا مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعضاء مجلس الأمن الآخرين إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة فى حثها السلطة الفلسطينية على وقف دفع هذه الأموال.

وأجازت الولايات المتحدة تشريعا العام الماضى لتقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية ما لم تكف عن دفع هذه الإعانات.

وجاء القرار الفلسطينى بشأن تحويل الضرائب على الرغم من تزايد صعوبات تدفق الأموال السائلة، والتى نجمت إلى حد ما عن تخفيض الولايات المتحدة المساعدات، وهو ما يمكن أن يزعزع استقرار السلطة الفلسطينية التى أنشئت عقب اتفاقيات أوسلو عام 1993 بين إسرائيل والفلسطينيين.

وبموجب الاتفاقيات المؤقتة تجمع إسرائيل ضرائب على الواردات إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وتقوم بتحويل العائدات شهريا للسلطة الفلسطينية.

وقال السفير الكويتى منصور العتيبى للصحفيين بعد اجتماع مجلس الأمن إن قرار إسرائيل منفرد ويمثل خرقا للاتفاق الثنائى القائم (اتفاق أوسلو)، مضيفا «هذه أموال فلسطينية. يجب ألا يقتطعوا منها».

وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن تحويلات الضرائب تمثل نحو نصف ميزانية السلطة الفلسطينية. وأعلنت إسرائيل فى 17 فبراير الماضى تجميدا لنحو 5% من تلك الأموال التى تشمل الرواتب التى تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى الفلسطينيين.

ميدانيا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلى ليل الجمعة، السبت، غارات على مواقع لحركة «حماس» فى قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقالت مصادر فلسطينية إنه تم استهداف مواقع تدريب تتبع كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة «حماس» وسط وجنوب غزة، مضيفة أن الغارات تسببت بأضرار مادية دون وقوع إصابات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلى فى بيان إن الغارات جاءت ردا على سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة فى جنوب إسرائيل، مشيرا إلى أن القذيفة لم تسفر عن إصابات أو أضرار.

واستشهد شاب فلسطينى وأصيب العشرات بالرصاص والاختناق، أمس الأول، فى مواجهات مع الاحتلال على أطراف شرق قطاع غزة ضمن مسيرات العودة.