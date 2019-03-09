بابا الفاتيكان في رسالة اليوم العالمي للصلاة: «دعوة الله هي رغبة أن نعمل بشغف»

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن دعوة الله ليست بالتالي تدخّل من الله في حرّيتنا، ليست "قفصًا" أو عبئًا يوضع علينا؛ بل على العكس، إنها مبادرة الله الشغوفة التي يأتي بها لمقابلتنا ويدعونا للدخول في مشروع كبير، يريد أن يشاركنا به، ويعرض علينا أفقَ بحرٍ أوسع وصيدًا فائقًا.

وأضاف في رسالته بمناسبة اليوم العالمي السادس والخمسين، للصلاة من أجل الدعوات 2019 اليوم السبت، أن رغبة الله، في الواقع، هي ألّا تصبح حياتنا سجينة الأمور العادية، وألّا يجرّها التكاسل في اليوميّات الاعتيادية ولا تبقى خاملة أمام تلك الخيارات التي يمكن أن تعطيّها معنى، لا يريدنا الربّ أن نستسلم لعيش يومنا وأن نفكّر أنه، بالنهاية، ما من شيء يستحقّ أن نعمل من أجله بشغف، وأن نبحث عن طرق جديدة لمسيرتنا.

وأوضح، إذ نشعر بأننا مدعوّون لأن نصبح "صيّادي بشر" في قارب الكنيسة عبر هبة كلّية للذات والعمل في خدمة أمينة للإنجيل وللإخوة، ويتضمن هذا الاختيار على مخاطرة ترك كلّ شيء لاتّباع الربّ وتكريس الذات له بالتمام، كي نصبح معاونيه في عمله.

وذكر البابا أنه يطلب من الرب أن يجعلنا نكتشف تدبير محبّته لحياتنا، وأن يعطينا الشجاعة للمخاطرة على الطريق الذي طالما ابتغاه لنا.