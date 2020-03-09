داني ميرفي: صلاح أهم صفقة لليفربول في العقد الأخير

امتدح داني ميرفي، لاعب ليفربول السابق والمنتخب الإنجليزي، محمد صلاح مهاجم الريدز، مؤكدًا أنه أفضل صفقة تعاقد معها الفريق خلال العقد الماضي، بعد نجاحه في تسجيل هدف في شباك بورنموث، في ظهوره الـ100 مع ناديه.

وحقق ليفربول الفوز على بورنموث 2-1، في الجولة الـ29 من البريميرليج، بفضل هدفي صلاح وساديو ماني، وكان هدف صلاح هو رقم 70 مع الريدز، وهو معدل رائع للغاية منذ إنضمامه للفريق قادمًا من روما الإيطالي، وجعلته متفوقًا على إثنين من أبرز لاعبي الريدز فرناندو توريس، ولويس سواريز.

ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية، تصريحات ميرفي حول صلاح، مع شبكة «توك سبورت» قائلًا:" محمد صلاح لاعب فريد، إن تسجيل هذه الأهداف العديدة بهذه السرعة، من هذه المواقف مثير للإعجاب".

وأضاف:" مقارنة صلاح بالمهاجمين هو أمر صعب، لأنه لا يلعب كمهاجم صريح، ولكن تحقيق ما فعله صلاح بهذه السرعة الكبيرة، هو إنجاز أفضل مما حققه أي مهاجم للريدز من قبل".

وأكد:" من الواضح أن تعاقد ليفربول معه، هو الأفضل في السنوات العشر الأخيرة، أعلم أن لويس سواريز كان مثيرًا، ولكن التناغم الذي يتمتع به صلاح ومتانته أمر مثير للإعجاب، فنادرًا ما يغيب صلاح عن المباريات".

وأشار:" صلاح متواضع للغاية، ويدير أعماله باحترافية شديدة، فنجاحه ليس وميضًا يختفي بسرعة، ولا يقوم بأي احتفالات استفزازية للجمهور، ولكنه يواصل تسجيل الأهداف".

وعلى الرغم من الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها ساديو ماني، وفيرمينيو في ليفربول، فإن ميرفي يؤكد أن صلاح يتمتع بذات القدر من الحب من جماهير الريدز، داخل قلعة الأنفيلد.

وأتم ميرفي:" الحب لصلاح ما زال موجودًا، أعتقد أنه تراجع بعض الشئ، بسبب التألق اللافت لماني وفيرمينيو هذا الموسم، لكن في النهاية، عندما يغادر صلاح الريدز، سنظل نتذكره ليس لأنه هداف رائع، ولكن لأنه كان جزءً من هذا الفريق الذي فاز بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا، وفاز بدوري أبطال أوروبا".