راموس: خسارتنا أمام بيتيس مستحقة

انتقد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، أداء فريقه بعد الخسارة من ريال بيتيس ( 2 – 1)، مساء الأحد، في المباراة التي أقيمت ضمن الأسبوع 27 من الدوري الإسباني.

وقال راموس في تصريحات عقب المباراة نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية:« أظن ان النتيجة عادلة، علينا أن ننقد انفسنا، ما زالت الليجا طويلة».

وأضاف:«لم نكن مجانين بعد فوزنا على برشلونة بالأسبوع الماضي، اليوم بيتيس استحوذ على الكرة بين قدميه، قدمنا مراحل جيدة طوال المباراة ولكن لم تكن كافية، وكان ينبغي أن نظهر المزيد من الشراسة»

وواصل:«الخسارة أمر طبيعي، بعدما لم نقدم في المباراة ما تدربنا عليه طوال الأسبوع، الآن لا يجب أن نندم على ماحدث».

وأتم: «إذا كنا نريد أن نكون أبطال فلا يجب أن نهدر فرص مثل التي أهدرناها، ويجب أن نفكر في كيف أن نصبح أقوياء».

وتراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بـ58 نقطة، وأصبح الفارق بين الميرينجي والفريق الكتالوني نقطتين ويتبقى 11 جولة على نهاية الموسم.