احتشدت مئات الآلاف من النساء في الشوارع للاحتفال بمهرجان هندوسي في جنوب الهند، فيما يعتبر أكبر تجمع للنساء، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت لقطات تم بثها على محطات إخبارية، العديد من النساء اللاتي يرتدين أقنعة أثناء مشاركتهن في احتفالات "أتوكال بونجالا" في ولاية كيرالا.

ومن جانبه، قال كيه. ساسيداران ناير المسؤول في المعبد، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن النساء تصطفن في الشوارع وتمارسن الصلاة، في دائرة نصف قطرها 15 كيلومترا حول معبد "أتوكال بهاجافاتي" في ثيروفانانثابورام عاصمة الولاية، وهي المركز الرئيسي للاحتفالات وإقامة الشعائر والطقوس.

وتجمعت النساء في أماكن مفتوحة وهي تحمل أوانيها لطهي الأرز والعصيدة وصنع الحلوى، بالاضافة إلى أطعمة أخرى من أجل الإلهة "بادراكالي"، التي تقضي على الشر وتجلب الرخاء لأتباعها.

من ناحية أخرى، قال مدير الصحة في ولاية كيرالا، آر. إل. ساريتا، إن السلطات لا يمكنها إلغاء الاحتفالات، ولكنها اتخذت إجراءات لتنظيف وتطهير المنطقة، كما نشرت فرقا طبية لفحص الأشخاص، كما نصحت أولئك الذين عادوا من السفر إلى الخارج بالاحتفال في المنزل.