يسمع أهالي قرية موغاك في جنوب السودان صوتًا يبعث الأمل في قلوبهم، وهى محركات طائرة الشحن القادمة بالإغاثات فيهرعوا سريعًا حاملين أوعية لتلقف ما سيأتيهم، وسرعان ما تمر الطائرة على انخفاض فوق الرؤوس لتلقي أكياس القمح لديها قبل أن تبتعد في الأفق وهذه طريقة وصول الغذاء لمن تقطعت بهم السبل وسط الحرب والمجاعة في قرية ليست فريدة من نوعها بين قري جنوب السودان التي لا تصلها السيارات؛ لعدم وجود طرق ولا تصلها سفن من نهر النيل الذي يبعد أميالًا عن منازل الأهالي.

وتقول نايل بويت، والدة 5 أطفال لفرانس 24، إن أبناءها وصلوا لمرحلة أكل ورق الأشجار من شدة الجوع.

وبينما هدأت الحرب حينما توحد رئيس جنوب السودان سيلفا كير، وقائد التمرد ريك ماتشير؛ لإخراج الدولة من حربها الأهلية إلا أنه لا يزال نصف مجتمع جنوب السودان يعاني المجاعة.

وفي فبراير الماضي حينما عرف التوحد طريقه للحكومة المنشقة على نفسها كانت الأمم المتحدة تعلن وصول مستوي المجاعة بالدولة لحد الكارثة قبل أن يسوء الموقف أكثر بحلول يونيو الماضي، وسط عجز للحكومة المتحدة قريبًا عن تقديم المساعدة لشعبها.

وفي قرية موغاك، وقعت فيضانات كبيرة نهاية العام الماضي ما تسبب بتبوير أراضيها الزراعية وإتلاف محاصيلها التي كانت تكفي البعض من الأهالي لمدة 6 شهور.

وتضيف «نايل» أنه ليس بإمكان أحد زراعة شيء بتلك الأراضي ولا يوجد طريق تصل الأطعمة خلاله للقرية، مضيفة أنها يوميًا تخرج للبحث عن شيء تطعم به صغارها فلا تجد سوي الجذور وبعض الفاكهة البرية التي تصيب الصغار بالمرض أحيانا.

وتعد مشكلة ندرة الطرق المعبدة أساسية بمفاقمة الأزمة، إذ إن تلك الدولة بحجم فرنسا لايزيد طول الطرق المعبدة فيها عن 250 كيلو متر.

ويقول مافيو هولينورث، مسؤول البرنامج الغذائي للأمم المتحدة بجنوب السودان، إن مناطق جنوب السودان هي الأكثر عزلة وصعوبة للوصول في العالم إذ أن المرأ بإمكانه الطيران فوقها بساعات علي متن الطائرة دون مشاهدة طريق معبد واحد.

ويذكر إن طريقة إيصال المساعدات بالإلقاء من الجو انتهت من العالم إلا في جنوب السودان ومن دونها سيموت الأهالي بدون طعام.

وبحسب منظمة الأمن الغذائي فهناك 6 ملايين جنوب سوداني بالكاد يحصلون علة طعامهم بمعاناة بينما يقف 20 ألفًا منهم على أعتاب المجاعة.

وبحسب الأمن الغذائي فإن عدد المهددين بأمنهم الغذائي بالدولة انخفض خلال العام المنصرم بمليون شخص ما يعد تحسنًا طفيفًا.

وأضافت المنظمة، أن هدنة سبتمبر 2018 مكنت بعض المزارعين من العودة لاستئناف نشاطهم ما رفع إنتاج القمح هناك بنسبة 10%، ولا تزال تلك النسبة غير كافية لإطعام أهالي جنوب السودان.

ويعد إنزال المساعدات الغذائية جوًا أمرًا باهظًا تفوق تكلفته الإيصال البري بـ8 مرات.

وخلال أيام الحرب كان البرنامج الغذائى يسير 8 طائرات يوميا لإغاثة مليون وربع شخص بينما الآن بعد عملية السلام تحسن الوضع قليلًا لتبقي 3 طائرات فقط تقدم المساعدة لـ400 ألف شخص.

وأدت عملية السلام لسهولة نقل المساعدات بريًا دون خطر الحرب، بينما أدى اكتشاف طرق ملاحية في منطقة السود النهرية لتسهيل إيصال المساعدات عبر نهر النيل للقرى المتضررة.

وللمرات الأولي بعد هدوء الحرب تمكنت العربات البرمائية من وصول القري النائية علي روافد النيل بينما تم تعبيد بعض الطرق لتدخل الشاحنات لمناطق أدغال بشمال شرق الدولة.

ورغم انتعاش عملية السلام إلا أن بعض مظاهر العنف المتبقية تهدد باستمرار التغلب علي المجاعة فالمسلحون بمنطقة إكواتوريا الوسطي يرفضون التسليم والمنطقة هى سلة خبز غذائية للمنطقة وبدونها يتعذر تأمين المواطنون غذائيا.

ويضيف هولنورث إن المساعدات التي يتم إنزالها علي قرية موغاك قد تكون الأخيرة إذ يتم تعبيد طريق آمن يربطها بالمدن وأسواق الغذاء الأقرب ولكن ما يأمن استمرار ذلك هو بقاء السلام وإلا فسيستمر الوضع دون تغير.

https://www.france24.com/en/20200309-in-starving-south-sudan-peace-is-no-guarantee-of-a-meal