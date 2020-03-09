الفلبين تسمح لشركات الطيران بتأجيل سداد رسوم الإقلاع والهبوط

قال جيم سيديونجكو مدير هيئة الطيران المدني الفلبينية إن شركات الطيران المحلية تستطيع حاليا تأجيل سداد رسوم الإقلاع والهبوط في المطارات الفلبينية لمدة تصل إلى عام، في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتأثيراته على صناعة الطيران في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيديونجكو القول إن شركات الطيران تدفع عادة رسوما تبلغ 58 مليون بيزو سنويا لمطار مانيلا و13 مليون بيزو سنويا لباقي المطارات في الفلبين. في الوقت نفسه سجلت شركات الطيران تراجعا في عدد الركاب بنسب تتراوح بين 20 و30% منذ بداية انتشار فيروس كورونا في يناير الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع عدد الرحلات الدولية إلى الفلبين بسبب أزمة كورونا، إلى زيادة الفرص المتاحة لزيادة عدد الرحلات الداخلية بين مطارات الفلبين.