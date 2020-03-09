رئيس الوزراء الإيطالي: البلاد تمر بأحلك أوقاتها

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قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في حوار اليوم الاثنين إن إيطاليا تواجه" أحلك أوقاتها" حاليا، مقتبسا هذا التعبير من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل.

وأضاف كونتي لصحيفة لا ريبوبليكا " على مدار الأيام الماضية، تذكرت ما قرأته بشأن تشرشل: إنها أحلك ساعة بالنسبة لنا ولكننا سوف نتجاوز الأمر".

وكانت وكالة الحماية المدنية الإيطالية قد أعلنت أمس الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بواقع الربع لتصل إلى 7375 حالة، وارتفاع حالات الوفاة بالفيروس بواقع 133 حالة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 366 حالة.

وكانت حكومة كونتي قد أعلنت عن حظر السفر من وإلى مناطق بشمال إيطاليا، تشمل ميلانو وفينيسيا، في إطار جهودها لاحتواء تفشي الفيروس.

وكانت الصحافة قد سربت قرار الحكومة في وقت متأخر من أمس الأول السبت، مما تسبب في ذعر وتدافع المواطنين للخروج من ميلانو والمناطق التي شملها الحظر، مما ربما يكون قد ساعد في نشر الفيروس خارج مناطق الحظر.

وتعهد كونتي في حواره باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتجنب تسرب الأنباء للصحافة. كما قال إنه " من الصعب التكهن" بموعد انحسار الأزمة.

ويشار إلى أن عددا من الشخصيات البارزة في إيطاليا أصيب بالفيروس، من بينهم زعيم الحزب الديمقراطي نيكولا زينجارتي ورئيس الاركان سالفاتوري فارينا.

وقال كونتي إنه خضع للفحص، وتبين عدم إصابته بفيروس كورونا.

وامتد الفيروس لأماكن أخرى في أوروبا اليوم، حيث سجلت ألبانيا أول حالتي إصابة لأب وابنه سافرا مؤخرا لإيطاليا.

وطالب رئيس الوزراء إيدي راما بعقد اجتماع حكومي طارئ لمناقشة إجراءات الحد من تفشي الفيروس.

وفي كوسوفو، التي لم تسجل حالات إصابة مؤكدة بعد بالفيروس، أعلنت الحكومة إلغاء جميع الرحلات من وإلى إيطاليا ابتداء من أمس الأحد بناء على توصيات السلطات الصحية.

وسجلت بولندا خمس حالات إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة 16 حالة، ولكن جرى نقل أكثر من 170 شخصا يشتبه في إصابتهم بالفيروس للمستشفى، وجرى عزل أكثر من 4000 شخص في منازلهم.

وأعلنت الرئاسة الفنلندية اليوم عن تطبيق عدة إجراءات لمنع انتقال الفيروس.

كما أعلنت وزارة الداخلية في أذربيجان القبض على عشر أشخاص كانوا يعتزمون تهريب أكثر من مليون قناع تنفسي خارج البلاد.

وقالت الوزارة" كانوا يعتزمون بيع الأقنعة بأسعار باهظة، مستغلين الطلب المرتفع على مثل هذه الأقنعة بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأوضحت الوزارة أن شخصين من الصين كانا من بين من جرى إلقاء القبض عليهم .

ويشار إلى أن أذربيجان تتاخم إيران، التي سجلت ارتفاعا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.