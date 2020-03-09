إيطاليا تفضل تراجع النشاط الاقتصادي مؤقتا على استمرار أزمة فيروس كورونا لفترة طويلة

قالت وزارة المالية الإيطالية في بيان اليوم الاثنين إن "التراجع المؤقت لنشاط بعض القطاعات (الاقتصادية) أفضل في الوقت الحالي من أزمة ممتدة يمكن أن تهدد كل قطاعات الاقتصاد بسبب فيروس كورونا".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان القول إن "الحكومة مقتنعة بأنه مع الاحتواء والوقاية المتزايدة وفي الوقت المناسب وزيادة وعي المواطنين بالظاهرة ، يمكن أن تتراجع الإصابات وتقل مدة المرحلة الأكثر حدة من انتشار الوباء".

وأشارت الوزارة إلى ان الحكومة ملتزمة بالعودة إلى إجراءات ضبط الإنفاق المالي لخفض عجز الميزانية ومعدل الدين العام بمجرد أن يكون ذلك ممكنا في ضوء تقييم التأثيرات السلبية لانتشار الفيروس سواء على الاقتصاد الإيطالي أو الاقتصاد العالمي.