أعلن مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 7,478 حالة.

ويمثل هذا الرقم زيادة مقدارها 96 حالة عما سبق وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في "دايغو" وإقليم "كيونغ سانغ الشمالي" 6,678 حالة (5,571 حالة في "دايغو"، و1,107 حالة في إقليم "كيونغ سانغ الشمالي")، وهو ما يمثل 90.5% من إجمالي عدد المصابين في البلاد.

وفي المناطق الأخرى، تم الإبلاغ عن 152 حالة في إقليم "كيونغ كي"، و130 حالة في "سيئول"، و102 حالة في إقليم "تشونغ تشيونغ الجنوبي"، و96 حالة في "بوسان"، و83 حالة في إقليم "كيونغ سانغ الجنوبي"، و28 حالة في إقليم "كانغ وون"، 25 حالة في إقليم "تشونغ تشيونغ الشمالي"، و24 حالة في "أولسان"، و19 حالة في "دايجون"، و15 حالة في "كوانغ جو"، و9 حالات في "إنتشون"، و7 حالات في إقليم "جولا الشمالي"، و6 حالات في "سيجونغ"، و4 حالات في إقليم "جولا الجنوبي"، و4 حالات في جزيرة "جيجو".

ويشار إلى أن 79.4% من مصابي فيروس كورونا الجديد في أنحاء البلاد، تعرضوا للعدوى نتيجة لـ "الإصابة الجماعية".

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 53 حالة، ووصل عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 166 حالة حتى الآن.

جدير بالذكر أن مركز تدابير الحجر الصحي يعلن عن عدد حالات الإصابة بكورونا في الساعة العاشرة صباحا (وفقا للعدد المسجل حتى منتصف الليل)، ويعلن في الساعة الثانية بعد الظهر عن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا والتحقيقات الوبائية استنادًا إلى الإحصاءات الصادرة في الساعة العاشرة صباحا.