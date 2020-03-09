الفحوصات تثبت عدم إصابة الرئيس البرتغالي دي سوسا بكورونا

أثبتت الفحوصات التي خضع لها الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد بيان على الموقع الإلكتروني للرئاسة.

وسوف يستمر الرئيس ريبيلو دي سوسا في العمل من المنزل مثلما أعلن أمس الأحد.

وكان الرئيس قد أعلن أمس إنه سيعمل من مقر إقامته الخاص وسيدخل في حجر صحي طوعي لمدة 14 يوما بعدما اتضح أن تلميذا من مدرسة قامت مجموعة من طلابها بزيارة إلى القصر الرئاسي، نقل إلى المستشفى للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وكان تلاميذ مدرسة ببلدة فيلجيراس في شمال البرتغال قد حضروا فعالية يوم الثلاثاء مع الرئيس دي سوسا /71 عاما/ في لشبونة. ولم يشارك الطفل الذي نقل إلى المستشفى أو فصله في تلك الزيارة.