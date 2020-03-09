عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء أمس الأحد، مقطع فيديو، يُقدم فيه البابا فرنسيس خطبة الأحد لأول مرة بهذه الطريقة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

وأعرب البابا فرنسيس، عن قلقه وألمه فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في إدلب، كما وجه كلمات دعم لكل من يعاني بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وكانت هذه أول مرة يقدم فيها البابا خطبة، من خلال البث المباشر على الإنترنت وليس من نافذة قصر الفاتيكان الرسولي، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، ولتفادي التجمعات الجماهيرية.

ووجه البابا فرنسيس، التحية والتقدير بشكل خاص، «للمؤمنين الذين أظهروا تضامنا مع شعب سوريا، وخاصة سكان محافظة إدلب وشمال غرب هذه الدولة، الذين أجبروا على الفرار من ويلات الحرب».

وقال البابا فرنسيس: «مرة أخرى، أعبر عن قلقي الشديد وألمي العظيم فيما يتعلق بالوضع اللاإنساني الذي يعاني منه هؤلاء الأشخاص بالعزل، بما في ذلك الكثير من الأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر».

وشدد البابا، على ضرورة إعطاء الأولوية لهذه المأساة، ودعا للصلاة من أجل السوريين.

وفي الأيام القليلة الماضية، أصبحت إيطاليا أكثر البلدان تضررًا بفيروس بعد الصين، حيث وصلت الأعداد بها لآلاف المصابين ومئات المتوفيين.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 3097 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 106 ألف إصابة.

