حليف أردوغان السابق يعلن تأسيس حزب الجديد

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي السابق، علي باباجان، اليوم الاثنين، أنه سيطلق حزب الجديد، الأربعاء المقبل، وذلك بعد 8 أشهر من استقالته من حزب العدالة والتنمية (الحاكم) الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال باباجان، خلال مقابلة مع محطة "فوكس" التلفزيونية: "سنؤكد اسم الحزب خلال برنامج إطلاقه الأربعاء"، مضيفا أن أنصاره سيقدمون إلى وزارة الداخلية، طلبا رسميا لتأسيس الحزب خلال ساعات، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان باباجان عضوا مؤسسا في حزب العدالة والتنمية، وعمل وزيرا للاقتصاد ثم للخارجية، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الوزراء في الفترة من 2009 حتى 2015.

وفي يوليو الماضي، أعلن باباجان استقالته من الحزب بسبب "خلافات عميقة" حول توجهات الحزب الحاكم، في خطوة فتحت الباب أمام موجة من الاستقالات عصفت بحزب العدالة والتنمية.

وبرر باباجان قرار استقالته من الحزب الذي يعد واحدا من مؤسسيه، في بيان آنذاك، قال فيه إن "خلافات عميقة وقعت على مستوى الإجراءات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي خلال الأعوام الأخيرة، بالإضافة إلى المبادئ والأفكار والمعايير التي أدافع عنها".

وكانت صحيفة "يني تشا" التركية قد نقلت عن مصادر مقربة من الحزب الحاكم، أن 40 نائبًا من الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية يعتزمون الانضمام لحزب باباجان الجديد.

وفي ديسمبر الماضي، أسس رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الحليف السابق لأردوغان أيضا، "حزب المستقبل"؛ لمنافسة حزب العدالة والتنمية.