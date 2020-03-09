تقرير: إصابة واينستين بارتجاج في المخ إثر سقوطه داخل السجن

قال جودا إنجلماير، المتحدث باسم قطب صناعة السينما الأمريكية المدان بالاعتداء الجنسي هارفي واينستين، إن المنتج الأمريكي الشهير أصيب بارتجاج في المخ إثر تعرضه للسقوط داخل السجن.

وأضاف إنجلماير في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية:" يقول هارفي إنه يصاب بالدوار طوال الوقت ويعتقد أنه يعاني من ارتجاج في المخ، حيث أنه لم يتم تشخيص حالته رسمياً".

وأدلى إنجلماير بهذه التصريحات عقب لقائه واينستين أمس الأحد.

ويقبع واينستين داخل سجن جزيرة ريكرز سيئ السمعة في مدينة نيويورك بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية في محاكمته الشهيرة .

ونقل واينستين إلى مستشفى بلفيو في نيويورك حيث خضع لعملية جراحية في القلب، ثم نقل بعد ذلك إلى مستشفى سجن جزيرة ريكرز الخميس الماضي.

وتابع إنجلماير قائلا:" لقد كان لدى واينستين الكثير من الوقت للتفكير في حياته وما الذي قام به". " واينستين وصف نفسه بانه لم يكن رجلاً لطيفا ، ولذا وصل إلى هنا".

وسيصدر الحكم في مانهاتن يوم 11 مارس ضد رجل صناعة السينما الأمريكية الذي كان يتمتع بنفوذ قوي والذي يواجه عقوبة السجن لمدة 29 عامًا.

وأدين واينستين بارتكاب عمل جنسي إجرامي فيما يتعلق بإرغام مساعدة إنتاج سابقة تدعى ميمي هالي على ممارسة الجنس بالفم معه في عام 2006، وكذلك اغتصاب الممثلة الطموحة جيسيكا مان في عام 2013، فيما وصفتها المحكمة بجريمة اغتصاب من الدرجة الثالثة.

وأشادت حركة "مي تو" لمكافحة التحرش الجنسي بحكم الإدانة. يشار إلى أن أفعال المنتج السينمائي واينستين ساعدت على انتشار الحركة.

ويواجه واينستين اتهامات باغتصاب امرأة والاعتداء جنسيا على أخرى في لوس أنجليس.