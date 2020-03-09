ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد في إسبانيا هذا الأسبوع

أعلنت هيئة الارصاد الجوية في اسبانيا (إيميت) اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن تشهد البلاد هذا الأسبوع موجة طقس حار غير معتادة في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن ترتفع الحرارة عشر درجات عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

ونقلت وكالة "اوروبا برس" للأنباء عن روبن ديل كومبو المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية قوله إن "الطقس القادم غير معتاد".

ومن المتوقع أن ترتفع الحرارة بشكل استثنائي في كاستيل وليون ونافارا، وإقليم تيرول ومنطقة مدريد. وسوف تصل موجة الحرارة بعد غد الأربعاء إلى قطالونيا وبالنسية ومورسيا.

وذكرت هيئة الارصاد أنه من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 34 درجة مئوية في بعض أنحاء إقليم أندلوسيا.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتبارا من يوم الجمعة.