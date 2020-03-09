فاران: فقدان الصدارة؟ سنقاتل حتى النهاية

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حث الفرنسي رفائيل فاران مدافع ريال مدريد، لاعبي فريقه على مواصلة العمل والعودة لصدارة الدوري الإسباني مجددا وذلك بعد الخسارة أمام ريال بيتيس 2 – 1 في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن الأسبوع 27 من الليجا.

وقال فاران في تصريحات عقب المباراة:«افتقرنا إلى الكثير قوتنا بالمباراة، خاصة في الشوط الأول، لم نلعب بالسرعة التي أردناها وسمحنا للخصم بالاستحواذ على الكرة».

وأضاف:«أهدرننا نقاط مهمة ، لكننا واثقون من أننا نستطيع القتال حتى النهاية».

وواصل:«سنحاول جاهدين العودة إلى صدارة الدوري، ولا يزال أمامنا الكثير من المباريات في الليجا ونحن واثقون من أننا سنستعيد قوتنا».

وتراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بـ58 نقطة، وأصبح الفارق بين الميرينجي والفريق الكتالوني نقطتين ويتبقى 11 جولة على نهاية الموسم.